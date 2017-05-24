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В аеропорту під Києвом при спробі втечі затримали податківця-корупціонера

Середа, 24 травня 2017, 15:07

З аеропорту "Бориспіль" на повітряному судні намагався втекти керівник однієї з обласних податкових адміністрацій, якого підозрюють у корупції.

Про це повідомив журналістам у середу військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Щойно при спробі відльоту і втечі в аеропорту "Бориспіль" затримали ще одного з керівників однієї з податкових адміністрацій обласних", - сказав він.

Як повідомлялося, у середу в 15 регіонах України почалася велика антикорупційна операція, у якій задіяно біля 2 000 поліцейських, 500 прокурорів, проводяться 450 обшуків. Шукають топ-чиновників України, які за часів Януковича займалися корупцією у податковій сфері.

Українська правда

Теми: БориспільКиївподаткикримінал
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