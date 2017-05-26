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Балчун про електрички: Вигідніше безкоштовно возити, ніж посилити контроль

П'ятниця, 26 травня 2017, 17:35

Кількість приміських електричок скоротили через те, що згідно з базою продажу квитків вони були заповнені лише на чверть.

Так пояснив колізію голова "Укрзалізниці" Войцех Балчун в інтерв'ю Ліга.net.

На зауваження, що в приміських електричках у години пік колапс, через скорочення потягів із 8-10 вагонів до 4-6, електрички їдуть переповненими, він сказав:

"Тут багато елементів. Кажуть, що ми поставили надто мало вагонів. Потім виявляється, що зі 100% охочих поїхати квитки купили лише 25%. Але, прогнозуючи заповнюваність, ми ж орієнтуємося на кількість реально проданих квитків. По системі ми бачимо напівпорожній поїзд, але фактично він заповнений, просто ніхто не купує квитки".

"Посилити контроль? Так, але це питання правової бази", – пояснив Балчун.

Він назвав ще один аспект: "Приміські перевезення принесли нам торік близько 4,7 мільярда гривень збитків. На контроль ми витрачаємо 150 мільйонів гривень. Виходить, що нам вигідніше безкоштовно возити пасажирів приміських поїздів, тоді збитки скоротяться на 150 мільйонів".

За словами Балчуна, приміські перевезення – найпроблемніша частина послуг УЗ.

"Чому вона в такому стані? На відміну від країн Західної Європи, ми не отримуємо жодної фінансової підтримки від уряду чи самоврядування. Польський PKP-інтерсіті отримує величезні прямі дотації від держави. Забезпечити низьку ціну квитка для людей, які їдуть на роботу чи в школу, – це обов'язок держави. Це дозволяє запропонувати пасажирам зовсім інші стандарти", – сказав він.

"В Україні ми самі вирішуємо ці проблеми за рахунок вантажних перевезень. Поки система не зміниться, ситуація не зміниться", – наголосив Балчун.

Як повідомлялося, останнім часом кількість вагонів у приміських електричках України скорочується. Через це у "години пік" на станціях і в поїздах буває тиснява.

У квітні обурені люди на станції Баришівка заблокували колії.

Олена Рощенко, УП

Теми: Укрзалізницятранспорт
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