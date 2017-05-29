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Адвокати Януковича хочуть, щоб суд допитав Порошенка

Понеділок, 29 травня 2017, 13:52

Захист екс-президента Віктора Януковича планує заявити клопотання про допит президента Петра Порошенка, секретаря РНБО Олександра Турчинова та екс-прем'єра Арсенія Яценюка.

Про це заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк журналістам у понеділок.

"Ми плануємо заявити клопотання про допит всієї верхівки влади даної країни, яка брала участь у подіях лютого 2014 року... Це Турчинов, це Порошенко, Яценюк і інші", – сказав він.

Як відомо, Генеральна прокуратура звинувачує Януковича у державній зраді. У справі фігурує лист Януковича від 1 березня 2014 року до президента Російської Федерації Володимира Путіна із проханням увести війська в Україну. Аналогічний лист колишній лідер України спрямував і Раді Федерації РФ.

На погляд ГПУ, цей лист узаконив надання Путіну дозволу на використання російських військ в Україні, що сприяло анексії Криму та окупації частини Донбасу.

4 травня 2017 року Оболонський районний суд Києва розпочав підготовче засідання у справі проти Віктора Януковича про державну зраду за процедурою спеціального (заочного) досудового розслідування.

Суд дозволив участь по відеозв'язку екс-президенту, який утік до Росії, і надав Януковичу 3 варіанти відеозв'язку з судом.

29 травня на засіданні суду адвокати зачитали заяву підзахисного, в якій сказано, що Янукович хоче взяти участь у суді, але на своїх умовах.

У заяві, зокрема, стверджується, що Янукович не отримував виклику з Оболонського райсуду Києва, а також йому не забезпечили участь у засіданні через відеоконференцію з Ростовського обласного суду РФ.

Держзвинувачення просить засудити Януковича до довічного ув'язнення.

Роман Кравець, Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Януковичсправа про держзрадусуд
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