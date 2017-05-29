День в АТО: Бойовики застосували заборонену артилерію, втрат немає

Від початку доби проросійські бойовики 16 разів застосовували зброю проти підрозділів ЗС України, зокрема, двічі використовували заборонене Мінськими угодами важке артилерійське озброєння.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Приморський напрямок. На цій ділянці лінії зіткнення о пів на третю годину ночі незаконні збройні формування впродовж тридцяти хвилин обстрілювали оборонні укріплення українських воїнів під Красногорівкою з важких артилерійських систем калібру 122 й 152 мм. Понад півтора десятка смертоносних боєприпасів розірвались поблизу наших позицій. На щастя, ніхто з українських воїнів не постраждав", - сказано у повідомленні.

На тому ж напрямку, згідно з інформацією, бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів в районі Гнутового, Водяного та Мар'їнки. Українські опорні пункти біля Широкиного противник обстріляв з мінометів калібру 82 мм. Поблизу Красногорівки та Мар'їнки вдень вели вогонь ворожі снайпери та кулеметники.

На Донецькому напрямку ситуація дещо стабілізувалася, але обстріли незаконних збройних формувань не припинилися.

Зокрема, на світанку проросійські бандформування здійснили обстріл укріплень ЗС України у передмісті Авдіївки з мінометів різних калібрів, у тому числі й заборонених, гранатометів та стрілецької зброї.

Ще раніше під обстріл зі стрілецької зброї потрапили українські позиції в районі н.п. Кам'янка. А опівдні бандити вдарили з 82-мм мінометів та легшого озброєння по одному з опорних пунктів неподалік Троїцького

"Луганський напрямок. З початку доби ворог найчастіше застосовував зброю проти українських воїнів, які тримають оборону біля Кримського. Там він застосовував гранатомети різних модифікацій та великокаліберні кулемети. Також з піхотного озброєння противник вів вогонь біля Малинового та Донця. Бійців сил АТО, котрі несуть службу біля селища Новотошківське, вицілював ворожий снайпер", - сказано у повідомленні.

З початку доби серед військовослужбовців ЗС України втрат не було.

Українська правда