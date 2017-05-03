Оновлений проект бюджету США передбачає $ 560 млн для України

Консолідований закон про бюджетні асигнування США на 2017 фінансовий рік, представлений у Конгресі Сполучених штатів, передбачає виділення не менше $560,465 млн на підтримку України.

Про це йдеться в проекті закону, представленому на офіційному сайті Конгресу США, передає Укрінформ.

"З коштів, виділених цим Законом відповідно до розділів III і IV, для допомоги Україні повинно бути доступно не менше $410,465 млн", - йдеться в параграфі 7046 проекту документа.

Крім того, у параграфі 9014 зазначається, що з бюджету США виділяється $150 млн в рамках "Ініціативи допомоги Україні у сфері безпеки".

Водночас, у законопроекті засуджується агресія Росії проти України та її спроба анексувати Кримський півострів. Зокрема, що стосується бюджетних асигнувань, законопроект забороняє виділення будь-яких коштів "на імплементацію будь-яких дій чи політики, які визнають суверенітет РФ над Кримом". Крім того, виключається можливість виділення допомоги Криму, якщо там фігуруватимуть інтереси російських фінансових установ або офіційних представників російського уряду.

Агентство нагадує, що бюджет Сполучених Штатів на 2017 фінансовий рік (який завершується 30 вересня) досі переглядається та не затверджений остаточно. Після голосування в обох палатах Конгресу США документ, щоб набути статусу закону, має затвердити президент США.