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Командувач НАТО в Європі просить більше сил для стримування РФ

Середа, 3 травня 2017, 03:38

Командувач НАТО в Європі, заявив що США потрібно більше військ в Європі для стримування все більш агресивної Росії.

Про це Кертіс Скапарротті заявив на слуханнях у сенатському комітеті, пише The Hill.

За його словами, сили США в Європі, які включають дві бригади бойових груп і одну ротаційну бригаду, повинні з часом зростати.

"Росія представлена там не легкими силами, а важкою технікою", - сказав генерал.

"Для того, щоб наші сили були більш надійними і правильно укомплектованими, нам потрібно більше бронетанкової техніки ... щоб переконатися, що у нас є достатні сили, які дозволять нам стримувати Росію", - підкреслив він.

Скапаротті систематично виступає за те, щоб США протистояли агресивній поведінці Росії. У березні він уже закликав до збільшення чисельності військ США, систем і боєприпасів в Європі.

На сьогоднішній день в Європі перебуває військовий контингент США в кількості близько 62 тис. осіб. Для порівняння, за часів холодної війни у Штатів в Європі було до 300 тис. військових, зазначає видання.

Теми: НАТОЄвропаСШАРосія
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