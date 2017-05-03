Україна приєдналася до конвенції про захист хребетних тварин
Середа, 3 травня 2017, 05:49
Україна приєдналася до Європейської конвенції про захист хребетних тварин, яких використовують для дослідницьких і наукових цілей.
Про це повідомив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба в twitter.
"Підписав від імені України Європейську конвенцію про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей", - написав він.
Підписав від імені України Європейську конвенцію про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей. pic.twitter.com/uoAo5Z3uFu— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 2 травня 2017 р.
Європейська конвенція про захист хребетних тварин була прийнята Радою Європи в 1986 році з метою мінімізувати їх використання в експериментах, що заподіюють психічні та фізичні страждання.