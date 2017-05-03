Мей пообіцяла, що керівництву ЄС з нею буде важко

Британський прем'єр-міністр Тереза Мей сказала, що вона буде жінкою, з якою голові Європейської комісії Жан-Клоду Юнкеру вести переговори по "брексіту" буде "по-диявольському важко".

Про це пише BBC.

Вона відмовилася від зобов'язання врегулювати проблему прав і статусу жителів ЄС в Британії і британців в ЄС до червня.

На минулому тижні джерела в керівництві ЄС розповіли німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, що британські міністри на зустрічі з Юнкером в Лондоні продемонстрували повне нерозуміння процесу переговорів по "брексіту" і принципів роботи союзу і складність поставлених завдань навіть у тих областях, де у сторін немає сутнісних розбіжностей.

Після цієї зустрічі, як повідомляла преса, Юнкер подзвонив канцлеру Німеччини Ангелі Меркель і розповів, що Мей настільки не розібралася в питанні, що нібито "живе в іншій галактиці".

Слідом за цим канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила в Бундестазі, що деякі британці мають ілюзії, обговорюючи умови виходу Британії з ЄС. Майбутні відносини з Євросоюзом, за її словами, повинні обговорюватися тільки після вирішення питань, пов'язаних з припиненням членства Британії в ЄС, таких як її виплати в союзний бюджет.

"Мені здається, що недавно ми бачили, що часом ці переговори будуть непростими", - зауважила Мей в інтерв'ю BBC.

"Під час кампанії з виборів лідера Консервативної партії один з моїх колег сказав, що зі мною по-диявольському важко мати справу. Так ось, тепер прийшла черга переконатися в цьому Жан-Клоду Юнкеру", - додала Мей.

На процедуру узгодження умов виходу Британії з ЄС Лісабонський договір відводить до двох років, після чого членство автоматично припиняється. Цей термін закінчується 29 березня 2019 року, але може бути продовжений за спільним рішенням сторін.

Країна, яка залишає ЄС, не має права брати участь в обговореннях свого рішення іншими членами союзу.

Згідно зі статтею 50 Лісабонського договору, угоду про умови виходу має бути схвалено кваліфікованою більшістю: тобто рішення має бути прийнято 72% країн-членів, що представляють 65% населення.

Також це рішення має підтримати Європарламент.