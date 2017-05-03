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ЮНЕСКО прийняла резолюцію, яка засуджує дії Ізраїлю в Єрусалимі

Середа, 3 травня 2017, 06:27

Виконавча рада ЮНЕСКО ухвалила резолюцію, яка засуджує дії Ізраїлю в частково окупованому Єрусалимі і в секторі Газа.

Про це, посилаючись на агентство Al Jazeera, пише Ліга.net.

У резолюції Ізраїль названий окупантом, а його суверенітет над Єрусалимом "недійсним".

За прийняття документа проголосували 22 країни. Зокрема, Росія, Китай, Бразилія, Швеція, ПАР, Іран, Малайзія, Республіка Маврикій, Нігерія, Сенегал, Бангладеш, Пакистан, В'єтнам, Нікарагуа, Чад і сім арабських держав.

Проти - США, Німеччина, Італія, Великобританія, Голландія, Литва, Греція, Парагвай, Україна, Того.

Палестинські лідери, в свою чергу, привітали це рішення, назвавши його "кроком вперед".

"Ми будемо захищати нашу спадщину і культуру, наше минуле і наше майбутнє. Ми будемо стикатися з кампаніями зі спотворення і знищення ізраїльською окупаційною владою, озброївшись міжнародними законами і за волею палестинського народу, які здатні створити майбутнє, вільне від окупації", - заявив палестинський міністр закордонних справ Ріяд Малки.

Резолюція закликає Ізраїль, як "окупаційну силу" припинити "постійні розкопки, туннелювання, будівництво і проекти в Східному Єрусалимі". Також в документі Ізраїль звинувачується у вживанні заходів, які "змінюють або претендують на зміну характеру і статусу Священного міста".

Міністерство закордонних справ Ізраїлю, як повідомляють журналісти, назвало резолюцію "непотрібною політизацією ЮНЕСКО" ще до її прийняття.

"Пропонована резолюція не вплине на нашу рішучість співпраці в Єрусалимі", - заявили в ізраїльському відомстві.

Теми: ІзраїльООН
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