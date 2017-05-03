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Домовленості про особисту зустріч Путіна і Трампа на G20 немає - WSJ

Середа, 3 травня 2017, 06:51

Телефонна розмова, що відбулась між президентами США і Росії Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, не привела до прориву.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерело.

У Білому домі заявили, що Трамп і Путін погодилися, що страждання в Сирії тривають вже занадто довго, і всі сторони повинні зробити все можливе, щоб припинити насильство. Сторони досягли домовленості, що Вашингтон відправить свого представника на переговори по сирійському врегулюванню, які будуть проходити в Астані 3-4 травня.

У прес-службі Кремля, в свою чергу, повідомили, що сторони "висловилися ... на користь організації особистої зустрічі в прив'язці до засідання саміту Групи двадцяти 7-8 липня в Гамбурзі".

Однак, американський чиновник, який говорив на умовах анонімності, повідомив виданню, що телефонна розмова тривала близько 30 хвилин і була ініційована Путіним. За його словами під час розмови прориву не сталося, і в адміністрації Трампа не впевнені, що Москва серйозно ставиться до вирішення сирійського конфлікту.

Крім того співрозмовник видання уточнив, що конкретних домовленостей про особисту зустріч двох президентів на саміті G20 в липні, в ході розмови також не було.

Як повідомлялося, Путін і Трамп обговорювали координацію дій двох країн в боротьбі з тероризмом в контексті Сирії, ситуацію навколо КНДР.

При цьому державний секретар США Рекс Тіллерсон позитивно оцінив телефонну розмову між лідерами США і Росії у вівторок, назвавши її детальною і конструктивною.

"Українська правда" в Threads

Теми: ТрампПутінСиріяСШАРосія
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