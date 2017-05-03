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Біля посольства США в Кабулі підірвався смертник, є жертви

Середа, 3 травня 2017, 08:09

В результаті вибуху смертника біля посольства США в Кабулі в середу загинули чотири людини і поранено щонайменше 22.

Про це повідомили афганські офіційні особи, пише Reuters.

Вибух був здійснений проти конвою коаліції НАТО в годину пік в одному з найжвавіших районів Кабула. Чиновники міністерства охорони здоров'я повідомили про загибель чотирьох людей і щонайменше 22 особи отримали поранення.

Повідомлень про втрати серед військових від вибуху, що стався серед бронетранспортерів, немає. Натомість вибух пошкодив кілька цивільних автомобілів поблизу. За словами співробітників служби безпеки це був теракт.

Теми: АфганістантероризмНАТО
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