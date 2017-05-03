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Великобританія залишилася без парламенту

Середа, 3 травня 2017, 08:56

Із середи Великобританії доведеться тимчасово жити без парламенту, який з 00:00 був розпущений перед достроковими загальними виборами, призначеними на 8 червня.

Згідно з законодавством, британський парламент розпускається за 25 днів до виборів.

Рішення про розпуск парламенту було прийнято за пропозицією прем'єра, яка за допомогою загальних виборів намагається зміцнити позиції консерваторів перед тим, як в країні почнеться активний процес виходу країни з Євросоюзу відповідно до результатів референдуму.

У середу прем'єр-міністр буде прийнята королевою Великобританії Єлизаветою II, яка повинна буде формально затвердити розпуск парламенту.

Інтерфакс-Україна

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