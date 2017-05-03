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Росіяни вирішили не їхати в окупований ними Крим на травневі

Середа, 3 травня 2017, 09:06
Росіяни вирішили не їхати в окупований ними Крим на травневі

На травневі свята в окупований Росією Крим приїхали на 38% менше росіян, ніж минулого року.

Про це пише російська газета Комерсант із посиланням на учасників туристичного ринку.

Популярність поїздок по Росії під час травневих свят (період з 1 по 10 травня) помітно скоротилася.

Представник Російського союзу туріндустрії (РСТ) Ірина Тюріна вказує, що попит на внутрішні тури в цьому році знизився на 15-20% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Гендиректор туроператора "Дельфін" Сергій Ромашкін диференціює внутрішні напрямки. За його словами, найбільш помітне падіння продажів в період травневих свят показав Крим, куди вирушили на 38% менше туристів, ніж роком раніше.

Найменше падіння в 15% показав Сочі, додає він.

Директор з продажу НТК "Інтурист" Сергій Толчин в тому числі пояснює відмову росіян їхати в окупований Крим поганою погодою.

"Наприклад, в Криму весна в цьому сезоні почалася дуже пізно, минулого року зі схожою ситуацією ми зіткнулися в вересні, коли похолодання негативно позначилося на попиті в період оксамитового сезону", - сказав він.

Теми: Крим
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