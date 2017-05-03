Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Стець ініціюватиме обов'язкове страхування для журналістів

Середа, 3 травня 2017, 09:56

Міністр інформполітики Юрій Стець ініціюватиме обов'язкове страхування для журналістів.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби міністерства з нагоди Всесвітнього дня свободи преси.

"Зважаючи на кричущі для сучасного світу випадки безкарності та турбуючись про безпеку журналістів, невдовзі МІП ініціює зміни до законодавства в частині страхування", - заявив Стець.

"Тему піднімемо разом із Радою Європи та НСЖУ, медійниками та страховиками", - додав він.

Таким чином, МІП планує через законодавче врегулювання обов'язкового страхування, дати додаткові гарантії в професійній діяльності.

У своєму зверненні він також зазначив, що інша сторона свободи - відповідальність. Він попросив журналістів усвідомлювати відповідальність перед суспільством, дотримуватись стандартів журналістики та неупередженості висловлювань, відчуваючи при цьому свободу та підтримку держави.

Також він наголосив, що справи журналстів Миколи Семени та Романа Сущенка, яких утримують у Росії – це приклади порушення прав журналістів на професію та свободу слова з боку РФ.

"В цей день я закликаю світову спільноту звернути увагу на наших політичних в’язнів-журналістів. Без підтримки міжнародних організацій, думок лідерів європейських держав швидкого визволення не досягнути", - Стець.

Теми: ЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
ЗМІ
ЗМІ дізналися деталі нового пакета допомоги для України від Німеччини
У Чечні назвали "диверсією" побиття журналістки та адвоката
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
Останні новини
03:54
США завдали нових ударів у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
Усі новини...
Реклама: