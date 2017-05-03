Міністр інформполітики Юрій Стець ініціюватиме обов'язкове страхування для журналістів.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби міністерства з нагоди Всесвітнього дня свободи преси.

"Зважаючи на кричущі для сучасного світу випадки безкарності та турбуючись про безпеку журналістів, невдовзі МІП ініціює зміни до законодавства в частині страхування", - заявив Стець.

"Тему піднімемо разом із Радою Європи та НСЖУ, медійниками та страховиками", - додав він.



Таким чином, МІП планує через законодавче врегулювання обов'язкового страхування, дати додаткові гарантії в професійній діяльності.

У своєму зверненні він також зазначив, що інша сторона свободи - відповідальність. Він попросив журналістів усвідомлювати відповідальність перед суспільством, дотримуватись стандартів журналістики та неупередженості висловлювань, відчуваючи при цьому свободу та підтримку держави.

Також він наголосив, що справи журналстів Миколи Семени та Романа Сущенка, яких утримують у Росії – це приклади порушення прав журналістів на професію та свободу слова з боку РФ.



"В цей день я закликаю світову спільноту звернути увагу на наших політичних в’язнів-журналістів. Без підтримки міжнародних організацій, думок лідерів європейських держав швидкого визволення не досягнути", - Стець.