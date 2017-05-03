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Кабмін вводить платну атестацію для потенційних держчиновників

Середа, 3 травня 2017, 11:20

Кабінет міністрів затвердив порядок платної атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо володіння державною мовою.

Про це повідомляє Уніан.

Згідно з постановою №301 від 26 квітня, платні послуги з проведення атестації та видачі за її результатами свідоцтва про вільне володіння українською мовою можуть видаватися вищими навчальними закладами, які здійснюють підготовку в сфері публічного управління та адміністрування.

Для цього при вишах створюються атестаційні комісії у складі трьох членів і голови, які мають вищу освіту за спеціальністю Філологія, при цьому один з них повинен мати ступінь не нижче доктора філософії.

Сама атестація складається з письмової (тест і переклад тексту, який стосується публічного управління) частини тривалістю 60 хвилин та усної (ділова розмова на заданий сценарій і повідомлення-презентація на певну тему) тривалістю до 45 хвилин.

Вільне володіння державною мовою без фактичної здачі письмової та усної частини атестації можна безкоштовно підтвердити шкільним атестатом з оцінкою 5 (або 10, якщо атестат отриманий після 2000 року) за вивчення української мови, дипломом про вищу освіту з оцінкою "відмінно" за українську мову або за спеціальністю філологія.

Посвідчення про володіння державною мовою діє безстроково.

Теми: Кабінет міністрівмова
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