САП хоче арештувати все майно Мартиненка

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звертатиметься до суду з клопотанням про арешт всього майна екс-нардепа Миколи Мартиненка.

Про це у середу заявив прокурор САП Роман Симків, відповідаючи на запитання журналістів.

"Стаття передбачає конфіскацію, тому наш обов'язок накласти арешт на все майно, яке буде відшукане", - сказав він.

На уточнення, коли САП звертатиметься до суду з відповідним клопотанням, прокурор відповів: "Таємниця слідства".

У середу суд мав також розглядати апеляція по Сергію Переломі також у справі Мартиненка, але, за інформацією УП, матеріали по його справі до суду також не надійшли.

Раніше суд суд переніс розгляд апеляції на рішення Солом'янського райсуду про запобіжний захід щодо Мартиненка на 12 травня, оскільки матеріали справи досі не надійшли до суду.

Як відомо, 20 квітня Мартиненка затримали за ч. 1 ст. 255 ("Створення злочинної організації") та ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України, бо ДП "СхідГЗК" завдано 17,28 млн доларів збитків. Також затримали Сергія Перелому.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів та міністрів від "Народного фронту", хоча САП просила суд взяти Мартиненка під варту на 60 діб з альтернативою застави у 300 млн гривень. Перелому також відпустили на поруки.

НАБУ заявляло, що Мартиненко має змогу тиснути на суддів.

Роман Кравець, УП