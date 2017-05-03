Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

САП хоче арештувати все майно Мартиненка

Середа, 3 травня 2017, 12:23
САП хоче арештувати все майно Мартиненка
Андрій Товстиженко, ZN.UA

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звертатиметься до суду з клопотанням про арешт всього майна екс-нардепа Миколи Мартиненка.

Про це у середу заявив прокурор САП Роман Симків, відповідаючи на запитання журналістів.

"Стаття передбачає конфіскацію, тому наш обов'язок накласти арешт на все майно, яке буде відшукане", - сказав він.

На уточнення,  коли САП звертатиметься до суду з відповідним клопотанням, прокурор відповів: "Таємниця слідства".

У середу суд мав також розглядати апеляція по Сергію Переломі також у справі Мартиненка, але, за інформацією УП, матеріали по його справі до суду також не надійшли.

Раніше суд суд переніс розгляд апеляції на рішення Солом'янського райсуду про запобіжний захід щодо Мартиненка на 12 травня, оскільки матеріали справи досі не надійшли до суду.

Як відомо, 20 квітня Мартиненка затримали за ч. 1 ст. 255 ("Створення злочинної організації") та ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України, бо ДП "СхідГЗК" завдано 17,28 млн доларів збитків. Також затримали Сергія Перелому.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів та міністрів від "Народного фронту", хоча САП просила суд взяти Мартиненка під варту на 60 діб з альтернативою застави у 300 млн гривень. Перелому також відпустили на поруки.

НАБУ заявляло, що Мартиненко має змогу тиснути на суддів.

Роман Кравець, УП

Теми: Мартиненко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Мартиненко
Суд збільшив розмір застави екснардепу Мартиненку в 5 разів – ЦПК
Суд відпустив Мартиненка під заставу у майже 5 мільйонів
Справа Мартиненка: екснардепу оголосили нову підозру у відмиванні коштів
Останні новини
03:54
США завдали нових ударів у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
Усі новини...
Реклама: