У США почали розслідування щодо француза-бойовика ОРДО

В армії США почали розслідування стосовно 29-річного француза Гійома Кувельє, який 2014 році воював на боці терористів ОРДО на Донбасі.

Про це пише Deutche Welle із посиланням на речника американської армії полковника Пета Сейбера.

Повідомляється, що приводом для внутрішнього розслідування стала стаття, опублікована виданням The Washington Post 1 травня. Журналісти з'ясували, що громадянин Франції та США Кувельє, який пройшов курс молодого бійця та почав служити в американській армії з 2017 року, сповідував ультранаціоналістичні погляди у Франції та боровся проти Збройних сил України на боці бойовиків так званих Окремих районів Донецької області в 2014 році.

За словами Сейбера, розслідування встановить, чи були порушені процедури набору на службу під час прийняття до лав армії Кувельє. Сам Кувельє в коментарі The Washington Post підтвердив, що воював разом із росіянами.

"Публікуючи історію про мене, ви завдаєте удару по моїй кар'єрі та робите велику послугу тим, хто намагається осоромити армію. Моїм колишнім російським товаришам це сподобалося б… Тому я прошу вас ще раз подумати над використанням мого імені та / або фото", - цитує видання Кувельє.

При цьому колишній бойовик стверджує, що змінився. "Армія (США - ред.) - мій єдиний шанс рухатися вперед і порвати з минулим… Я зрозумів, що мені подобається ця країна, тутешній спосіб життя і конституція, варта того, щоб її захищати", - написав він під час листування з журналістами газети.

Повідомляється, що Кувельє брав участь у зніманні пропагандистських матеріалів про конфлікт на Донбасі. Його можна побачити, зокрема, в документальному фільмі "Ввічливі люди" пліч-о-пліч із Ігорем Гіркіним-Стрєлковим. У мережі інтернет також ширять фото Кувельє поруч із "бойовими товаришами" з георгіївською стрічкою на грудях.

За словами речниці командування з рекрутингу армії США Келлі Бленд, охочі стати солдатами американської армії проходять низку процедур із перевірки – зокрема на кримінальне або екстремістське минуле.

"Членство в банді або іншій групі, яка пов'язана зі злочинною діяльністю або екстремістськими поглядами, несумісна з цінностями армії, і заявникам, які є членами (таких груп - ред.), відмовляють у прийнятті на службу на підставі їхньої сумнівної моральної репутації", - каже вона.