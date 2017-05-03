Порошенко призначив нових керівників СБУ в шести областях

Президент України Петро Порошенко призначив нових начальників СБУ в Одеській, Харківській, Житомирській, Київській (і в м. Київ) та Львівській областях.

Про це йдеться в його указі.

В Одеській обл. новим начальником став Олександр Довженко, У Харківській - Андрій Носач, у Житомирській обл. новим керівником призначений Віктор Панасюк. На Вінниччині новим керівником став Володимир Пахнюк, а Олександр Ткачук - на Львівщині. У Києві та Київській області начальником СБУ став Сергій Семочко.

За інформацією Чернігівщина: події і коментарі", Довженко народився у Росії, має вищу юридичну освіту. На військовій службі в системі СБУ з 1993 року. Служив на різних посадах в регіональних органах і в Центральному Управлінні.

З 2012 року обіймав посаду заступника начальника Головного Управління СБУ у місті Києві та Київській області. З 2016 року начальник управління СБУ в Чернігівській області.

Як пише "Слобідський край", 38-річний Носач раніше працював у Центральному апараті СБУ – начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

Також він має досвід роботи в обласних управліннях СБУ Харківської, Івано-Франківської та Запорізької областей.

Панасюк раніше працював заступником начальника управління СБУ в Житомирській області.

Як пише "Житомир.info", Пахнюк має дві вищі освіти – військову і юридичну. З часу створення СБУ перебуває у її структурах. З 2014 року начальник управління СБУ в Житомирській області.

За інформацією житомирського видання "20 хвилин", Пахнюк причетний до земельних махінацій, приховування сімейного бізнесу та елітного котеджу під Києвом.

"Українська служба інформації" пише, що Семочко раніше працював у СБУ в Одесі, а пізніше на посаді начальника департаменту контррозвідки економічного захисту України проводив скандальні обшуки у компаніях "Good Wine" та "Lucky Labs". А 1996 року його звільнили з УВС за підробку диплома про вищу освіту. Пропрацювавши кілька років в приватних структурах, його відновили на посаді.

Потім Семочка був радником у Юрія Луценка, коли той обіймав посаду міністра МВС. В Одесі він обіймав посаду начальника департаменту контррозвідки економічного захисту України.

Ткачук раніше працював керівником апарату голови СБУ.

Перед цим Петро Порошенко видав указ про звільнення звільнення з посад керівників органів СБУ: Віктора Андрейчука у Львівській обл. Сергія Батракова в Одеській обл., Степана Грещука Степановича у м. Києві та Київській обл., Олександра Довженка в Чернігівській обл., Едуарда Кріцина в Харківській обл., Володимира Пахнюка в Житомирській обл. та Ігоря Шкурата у Вінницькій обл.

Українська правда