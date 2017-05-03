Під час навчань загинув військовий

Під час навчань з бойової підготовки в одній з бригад в зоні АТО отримав поранення і помер один боєць.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Під час планових занять з бойової підготовки, що проходили в одній з бригад, особовий склад якої виконує завдання в районі проведення АТО, внаслідок підриву імітаційних засобів вибухову травму та осколкові поранення голови та шиї отримав військовослужбовець одного з підрозділів", - йдеться у повідомленні штабу.

"Під час транспортування до медичного закладу у хлопця зупинилося серце. У лікарні, проводячи невідкладні реанімаційні заходи, за його життя боролися лікарі військово-мобільного госпіталю.

Проте, на жаль, врятувати життя важкопораненого не вдалося. Обставини з’ясовуються", - додали у штабі.

На місці події працюють представники Військової служби правопорядку та Національної поліції.

Українська правда