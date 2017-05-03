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Дуда пообіцяв Порошенку розібратися з демонтованим пам’ятником воїнам УПА

Середа, 3 травня 2017, 19:51

Президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв президенту Петру Порошенко, що особисто розгляне інцидент з демонтажем українського пам'ятника в селі Грушовичі поблизу Перемишля 26 квітня цього року.

Про це він сказав під час їхньої спільної телефонної розмови у середу, під час якої Порошенко привітав Дуду з 226-ою річницею Конституції Речі Посполитої, повідомляє прес-служба президента.

Президент України засудив інцидент з демонтажем українського пам'ятника в селі Грушовичі поблизу Перемишля 26 квітня цього року. Він наголосив на неприйнятності спаплюження державних символів України та зазначив, що це вимагатиме реакції польського керівництва. 

У відповідь Анджей Дуда пообіцяв особисто розглянути цей інцидент та дати йому належну оцінку, аби не допустити подібних рецидивів у майбутньому. 

Було також домовлено про координацію кроків з легалізації усіх місць поховань як на території Польщі, так і польських в Україні, з метою забезпечення їм належної опіки на державному рівні відповідно до двосторонньої угоди про збереження місць пам'яті.

У контексті вшанування 70-ї річниці операції "Вісла" Президент Петро Порошенко висловив сподівання на незмінність позиції польського керівництва щодо рішучого засудження цього злочину комуністичного режиму, в результаті якого 140 тисяч українців були примусово виселені зі своїх домівок.

Порошенко запросив Главу польської держави відвідати з візитом Україну у поточному році.

Як відомо, 26 квітня активісти та представники польських націоналістичних організацій розібрали на кладовищі села Грушовичі поблизу Перемишля надгробний пам'ятник воякам УПА, який до цього вже плюндрувався вандалами.

Теми: Польща
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