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У рішенні Ради Європи є визнання російських репресій в Криму – МЗС

Середа, 3 травня 2017, 22:17

Комітет міністрів Ради Європи (КМРЄ) у своєму рішенні, схваленому 3 травня, визнав численні порушення прав людини у незаконно анексованому Криму.

Про це йдеться у заяві МЗС, що надійшла до "Європейської правди" після появи інформації про дане рішення.

В дипвідомстві зазначили, що КМРЄ, засуджуючи незаконну анексію, "вкотре наголосив, що такий акт з боку Російської Федерації є порушенням міжнародного права".

"Поряд з такими порушеннями прав людини як обмеження свободи слова та мирних зібрань, свободи релігії та переконань, відзначаються репресії проти національних меншин, зокрема, кримських татар", - йдеться у заяві.

В МЗС підтвердили попередню інформацію про те, що КМРЄ вимагає відновлення діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.

"Документ містить чітку вимогу до Російської Федерації вжити всіх заходів для забезпечення прав людини в Криму, включаючи перегляд судової заборони Меджлісу.

Одним з центральних положень рішення є заклик забезпечити безперешкодний доступ правозахисних механізмів Ради Європи, зокрема її Комісара з прав людини, на тимчасово окупований півострів для здійснення моніторингу дотримання прав людини відповідно до їхнього мандату", - йдеться у повідомленні.

Інші деталі щодо появи та змісту даного рішення - в новині "Рада Європи офіційно вимагає відновити Меджліс та пустити його лідерів до Криму" та у тексті, який "Європейська правда" планує опублікувати в четвер, 4 травня.

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