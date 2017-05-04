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ЗМІ: Іран провів невдалий запуск ракети з підводного човна

Четвер, 4 травня 2017, 03:22

2 травня Іран зробив спробу запуску крилатої ракети з підводного човна в протоці Ормуз, проте вона виявилася невдалою.

Про це повідомляє Fox News на двох американських чиновників.

Відзначається, що запуск був здійснений з підводного човна типу Yono. Північна Корея і Іран є єдиними в світі країнами, які експлуатують цей тип підводних човнів.

Раніше в лютому Іран заявив про успішний запуск ракети з підводного човна.

В кінці квітня іранські офіційні особи повідомили, що військовий бюджет країни збільшився на 145% при президенті Хассані Рухані і збройні сили реструктуризуються.

Теми: Іран
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