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У Франції Макрон і Ле Пен провели передвиборчі дебати

Четвер, 4 травня 2017, 04:38

У Франції кандидат в президенти від ультраправих Марін Ле Пен і лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон провели передвиборчі дебати.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Вони торкнулися економічних питань та робочих місць в країні, а також приділили багато часу політичним заявам.

Ле Пен заявила, що Макрон не має плану безпеки країни і припустила його зв'язок з радикалами, зазначивши, що він "отримав індульгенцію від ісламістського фундаменталізму".

Макрон, колишній міністр економіки, назвав заклики Ле Пен закрити кордони "фальшивкою". Він звинуватив її у "брехні", зазначивши, що президентство Ле Пен було б саме тим, чого хочуть ісламістські екстремісти - "громадянською війною".

7 травня у Франції відбудеться другий тур президентських виборів. Згідно з даними опитувань, Макрон значно попереду.

Теми: Франціявибори
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