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Через вибух на шахті в Ірані загинули 35 людей

Четвер, 4 травня 2017, 05:32

В результаті вибуху на вугільній шахті на півночі Ірану загинули щонайменше 35 робочих.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на державні ЗМІ.

Також, як мінімум, 30 осіб було госпіталізовано. Всього під час вибуху на шахті знаходилися близько 500 робітників.

Раніше офіційне інформаційне агентство Fars повідомляло, що понад 50 робочих виявилися в пастці під землею.

Вибух стався вдень 3 травня. За попередніми даними, причиною могла стати висока концентрація метану.

"Українська правда" у Threads

Теми: Іранвибух
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