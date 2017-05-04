Опитування: Глядачі назвали Макрона на дебатах більш переконливим

У Франції перед другим туром виборів пройшли заключні дебати між лідером "Національного Фронту" Марін Ле Пен і колишнім міністром економіки Еммануелем Макроном.

За результатами опитування, які опублікував французький канал BMFTV, глядачі назвали Макрона більш переконливим.

Так, за нього віддали свої голоси 63% телеглядачів, за Ле Пен проголосували 34%.

Також 60% опитаних вважають, що ідеї і цінності Макрона їм ближче. Ідеї Ле Пен підтримують 36%.

Опитування було проведено серед 1314 глядачів віком від 18 років, які спостерігали за президентськими дебатами. Респонденти були опитані по Інтернету в кінці дебатів.

7 травня у Франції відбудеться другий тур президентських виборів.