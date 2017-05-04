Бойовики ОРДО попалися на використанні зброї з РФ
Співробітники Служби безпеки України задокументували два факти використання бойовиками організації "ДНР" зброї та боєприпасів російського виробництва.
Про це повідомляє сайт СБУ.
У "сірій зоні" в районі донецького аеропорту правоохоронці виявили два постріли до гранатомету РПГ-7В, залишені бойовиками.
Поблизу одного з опорних пунктів Збройних сил України на лінії розмежування оперативники спецслужби вилучили вогнемет "Шмель".
За висновками експертів, виявлена зброя та боєприпаси виготовлені в Росії після 1991 року та не перебувають на озброєнні сил антитерористичної операції.
#СБУ виявила два факти використання бойовиками російської зброї https://t.co/IDGaHFcqU1 pic.twitter.com/ASexXTn6F9— СБ України (@ServiceSsu) May 4, 2017
"Наявність у бойовиків російської зброї вкотре доводить її постачання терористам з території РФ", - заявили в СБУ.
Українська правда