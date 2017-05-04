У Луценка пояснили, чому він не прийшов в суд над Януковичем

Генеральний прокурор Юрій Луценко не мав наміру відвідувати підготовче засідання Оболонського райсуду у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича.

Про це в коментарі "Українській правді" повідомила прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

Вона зауважила, що Луценко говорив про намір брати участь у ключових засіданнях суду.

"Луценко - Генеральний прокурор. Він заявляв про можливість брати участь у ключових засіданнях. Сьогодні - підготовче засідання суду", - наголосила Сарган.

Як відомо, у четвер, 4 травня, Оболонський районний суд розпочав підготовче засідання у справі про держзраду Януковича.

Суд частково задовольнив клопотання захисників Януковича, дозволивши йому участь по відеозв'язку та переніс підготовче засідання на 18 травня 10 годину.

Під час суду захист Януковича звинуватив Луценка у втручання у систему автоматизованого розподілу справ в Оболонському суді. Також адвокати обурювалися відсутністю генпрокурора на засіданні.

Тетяна Кусок, УП