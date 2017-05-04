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Унаслідок обстрілу Авдіївки поранено дві жінки

Четвер, 4 травня 2017, 14:30

У результаті мінометного обстрілу бойовиками Авдіївки дві жінки отримали поранення.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Національної поліції, начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

"Авдіївка, 11.00. В результаті мінометного обстрілу бойовиками міста на вул. Спортивній дві жінки, 55 років та 81 рік, отримали осколкові поранення. Також на вул. Спортивній пошкоджені будинки №26, 28, 31", - написав він.

 
Унаслідок обсрілів Авдіївки поранено дві жінки
Фото з FB аБРОСЬКІНА

Раніше голова Донецької ОблВЦА Павло Жебрівський повідомив, що Спільний центр по контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування на Донбасі дав гарантії припинення вогню на 5-7 травня.

У п'ятницю ремонтники спробують відновити електропостачання Донецької фільтрувальної станції.

Українська правда

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