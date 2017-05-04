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Боровик: Причин для позбавлення мене українського громадянства немає

Четвер, 4 травня 2017, 16:23

Колишній радник Саакашвілі та депутат Одеської міськради Олександр Боровик заявляє, що позбавлення його українського громадянства є незаконним.

Про це він сказав "Українській правді" на прохання прокоментувати указ президента про позбавлення його громадянства України.

"Українські органи до мене не зверталися, і питання мого громадянства ніхто, крім німецького уряду, зі мною не обговорював. Причин для позбавлення мене українського громадянства немає - після надання мені українського громадянства я друге громадянство не приймав і на службі іноземних країн не був", - заявив Боровик.

Він наголосив, що наразі йому нічого невідомо про відповідний указ.

"Тому якщо президент справді щось підписав, це не конституційно", - переконаний Боровик.

Він зазначив, що з червня минулого року перебуває за кордоном і не планує повертатися в Україну, оскільки має інформацію про те, що проти нього готуються провокації.

"В червні минулого року коли я був у відряджені до Європи, мені повідомили, що СБУ готує провокацію в одеському аеропорту - якісь звинувачення і підпис про невиїзд. Тоді я вирішив в Україну не повертатись", - сказав він.

"Я не вірю в українське правосуддя і правоохоронним органам - прокуратурі, СБУ - також не вірю. Головне, що мене запрошувала команда президента в січні 2015 року робити реформи в галузі економіки. На жаль, ніяких реформ вони не роблять. Щоб боротися за реформи мені треба було іти в політику і, будучи там, я мав сказати - президент, його команда, Народний Фронт - це велика частина економічних проблем в Україні", - зазначив Боровик.

На уточнення, чи досі він є депутатом Одеської міської ради, як це вказано на сайті мерії, Боровик відповів, що не визнає цього органу.

Як відомо, народний депутат Дмитро Лінько опублікував указ президента про позбавлення громадянства нардепа Артеменка та депутата Одеської міськради Олександра Боровика.

Тетяна Кусок, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: громадянствоПорошенко
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