Бойовики третю добу не видають тіла загиблих українських бійців – штаб АТО
Четвер, 4 травня 2017, 17:39
У штабі АТО заявляють, що представники ОРЛО затягують передачу тіл загиблих військовослужбовців Збройних Сил України.
Про це йдеться у повідомленні у Facebook прес-центру штабу АТО.
"Уже з 2 травня, українська сторона готова у будь-який час прийняти тіла загиблих захисників для подальшої їх передачі родичам. Проте вже третю добу представники ОРЛО дають обіцянки та постійно змінюють час передачі тіл загиблих військовослужбовців Збройних Сил України", - повідомляє штаб.
Як відомо, 2 травня в районі Світлодарської дуги загинули троє українських військових.
Тоді у штабі повідомили, що евакуювати тіла не вдалося, внаслідок сильної вогневої протидії противника.
Українська правда