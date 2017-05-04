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Бойовики третю добу не видають тіла загиблих українських бійців – штаб АТО

Четвер, 4 травня 2017, 17:39

У штабі АТО заявляють, що представники ОРЛО затягують передачу тіл загиблих військовослужбовців Збройних Сил України.

Про це йдеться у повідомленні у Facebook прес-центру штабу АТО.

"Уже з 2 травня, українська сторона готова у будь-який час прийняти тіла загиблих захисників для подальшої їх передачі родичам. Проте вже третю добу представники ОРЛО дають обіцянки та постійно змінюють час передачі тіл загиблих військовослужбовців Збройних Сил України", - повідомляє штаб.

Як відомо, 2 травня в районі Світлодарської дуги загинули троє українських військових.

Тоді у штабі повідомили, що евакуювати тіла не вдалося, внаслідок сильної вогневої протидії противника.

Українська правда

Теми: АТОДонбас
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