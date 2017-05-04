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ФСБ в анексованому Криму провела обшуки у кримського татарина

Четвер, 4 травня 2017, 18:16

4 травня в анексованому Сімферополі російські силовики провели обшук в будинку у кримського татарина Тофіка Абдулгазієва.

Про це четвер повідомила організація krymsos на своєму сайті.

Його адвокат Едем Семедляєв розповів, що за версією силовиків, "дані заходи проводилися в рамках кримінальної справи за фактом зникнення кримського татарина Меметова Енвера".

Силовики вважають, що зниклий в червні минулого року Меметов поїхав до Сирії, а Абдулгазієв, у якого проводили обшук, міг його знати.

Сам Абдулгазієв розповів, що силовики шукали у нього вдома документи, які, на думку ФСБ, могли вказати на зв'язок Абдулгазієва зі "зниклим сирійцем".

"Нічого не знайшли, комп'ютер, телефони не забрали. Вели себе чемно, одягли на ноги бахали", – розповів кримський татарин.

Крім того, в особистій розмові з Абдулгазієвим силовики натякнули, що обшуки де-факто пов'язані з його активною громадянською позицією.

"Вони мені сказали: "Якщо ще десь будеш знімати відео – будемо розмовляти по-іншому". Я вважаю, що це як би попередження. Для того, щоб не висвітлювати події", – сказав Абдулгазієв.

Після проведення обшуку силовики поїхали. Пізніше Абдулгазієва попросили приїхати на допит в Центр "Е", куди він поїхав з адвокатом Семедляєвим і відмовився давати свідчення.

Теми: ФСБКримкримські татари
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