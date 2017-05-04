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День в АТО: 24 обстріли, троє поранених

Четвер, 4 травня 2017, 18:57

Проросійські бойовики від початку доби 24 рази відкривали вогонь по опорних пунктах українських захисників. Внаслідок цього троє військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"На Луганському напрямку з артилерійських систем калібру 122-мм та 120-міліметрових мінометів противник гатив по позиціях в районі Попасної. З протитанкового ракетного комплексу та автоматичних гранатометів бив по опорних пунктах поруч Новозванівки, а з великокаліберних кулеметів вів вогонь по позиціях поблизу Кримського. Зі стрілецької зброї ворог обстріляв захисників Валуйського", - сказано у повідомленні.

Водночас на Донецькому напрямку з мінометів калібру 120-мм та кулеметів великого калібру бойовики вели вогонь по захисниках Луганського, а з 82-міліметрових мінометів та протитанкових гранатометів – по оборонцях Зайцевого.

"82-міліметрові міномети, гранатомети та кулемети великих калібрів ворог застосував по позиціях поруч Авдіївки та шахти "Бутівка". З протитанкових гранатометів противник обстрілював наших воїнів під Новгородським", - сказано у повідомленні.

Окрім того, на Приморському напрямку 82-міліметрові міномети незаконні збройні формування застосовували по позиціях неподалік Гнутового.

"З мінометів калібру 82-мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник вів вогонь по опорних пунктах поблизу Мар’їнки, а з протитанкових гранатометів – по позиціях під Павлополем, Богданівкою та Красногорівкою. Зі стрілецької зброї та кулеметів великих калібрів противник бив по опорних пунктах морських піхотинців в районі Водяного. Зі стрілецької зброї ворог обстрілював захисників Новоселівки Другої", - зазначили в штабі АТО.

Українська правда

Теми: АТО
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