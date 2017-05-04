Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна чекає на рішення Панами щодо Каськіва

Четвер, 4 травня 2017, 20:58

Українська сторона протягом 1,5 місяця очікує рішення Панамського суду про відновлення процедури екстрадиційної перевірки у справі екс-глави Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України (Держінвестпроект) Владислава Каськіва.

Про це повідомив заступник генпрокурора України Євген Єнін в ефірі "5 каналу" в четвер увечері.

"Після відновлення такої перевірки протягом 2-3 місяців панамська влада обіцяє нам винести остаточне рішення у цій справі. Яким воно буде, я поки не прогнозую", - сказав він.

Каськів був оголошений в міжнародний розшук за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 КК (службова фальсифікація).

8 вересня 2016 року стало відомо про отримання Генпрокуратурою від Інтерполу підтвердження про арешт Каськіва в Панамі.

Єнін тоді відзначав, що протягом 48 годин після затримання буде проведено судове слухання, під час якого стане відома процедура видачі в Україну. У разі добровільної згоди з боку Каськіва вказана процедура може зайняти 30 днів.

12 вересня Панамський суд обрав Каськіву запобіжний захід у вигляді застави $ 600 тис., він подав клопотання про політичний притулок.

У березні поточного року стало відомо, що Панама відмовила Каськіву в наданні статусу політичного біженця.

Інтерфакс-Україна

Теми: КаськівГенпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Каськів
Екстесть Татарова зареєстрував ФОП на Закарпатті за адресою фонду з орбіти Каськіва – ЗМІ
НАБУ та САП оголосили підозру брату Каськіва
НАБУ чекає допомоги МЗС із дозволом Панами на покарання Каськіва
Останні новини
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
Усі новини...
Реклама: