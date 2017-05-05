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Конгрес США затвердив бюджет, що передбачає $560 млн для України

П'ятниця, 5 травня 2017, 01:13
Конгрес США затвердив бюджет, що передбачає $560 млн для України

Після кількох тижнів політичних переговорів та досягнення компромісів Сенат США затвердив більшістю голосів консолідований проект державного бюджету в загальному розмірі $1,1 трлн на 2017 фінансовий рік, який завершується 30 вересня.

Про це повідомляє Укрінформ

Законопроект підтримали 79 сенаторів, 18 висловилися проти. Палата представників проголосувала документ напередодні, тож для остаточного набуття чинності бюджетом залишається тільки поставити свій підпис президенту США. 

Очікується, що глава Білого дому підпише документ швидко, оскільки в п'ятницю завершується термін дозволеного фінансування уряду, після якого може настати урядовий "шатдаун". 

Оновлений бюджет передбачає збільшення на $15 млрд витрат на оборону та додаткові $1,5 млрд для забезпечення безпеки кордонів, передусім на півдні, з Мексикою. 

Серед іншого, в документі також визначається виділення не менше $560,465 млн на підтримку України, з них $150 млн в рамках "Ініціативи допомоги Україні у сфері безпеки".

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАгроші
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