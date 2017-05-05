Кулеба: Нормандський формат продовжить працювати

Незважаючи на паузу в зустрічах Нормандської четвірки на вищому рівні, обумовлену майбутніми виборами у Франції та Німеччині, зустрічі представників усіх чотирьох країн – України, Росії, Франції та Німеччини – відбуватимуться цьогоріч влітку.

Про це заявив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба в ефірі "5 каналу".

"Я не думаю, що буде серйозна пауза, тому що контакти на всіх рівнях продовжать відбуватися", – сказав він, відповідаючи на запитання про літню паузу в роботі Мінського і Нормандського форматів через вибори в Німеччині та Франції.

"Якщо мова йде про паузу в зустрічах Нормандської четвірки на топ-рівні – рівні глав урядів і держав – то, напевно, пауза буде, пов'язана хоча б з тим, що зараз у Франції прийде до влади новий президент. Але я переконаний, що Нормандський формат продовжить працювати, тому що це досить багаторівневий механізм і контакти підтримуватимуться", – додав він.

Нагадаємо, як заявила представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, заступник спікера Верховної Ради Ірина Геращенко, Нормандський формат фактично поставлений на паузу. Вона додала, що президент Росії Володимир Путін хоче скористатися цим, щоб загальмувати мінський процес.