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Терористи ІДІЛ використовують російські приціли нічного бачення

П'ятниця, 5 травня 2017, 02:14

Бойовики терористичних угруповань "Ісламська держава" і "Джебхат ан-Нусра" в Сирії використовують снайперські гвинтівки, оснащені прицілами нічного бачення з новітньою електронікою російського виробництва.

Про це пише "Комерсант" з посиланням на військових фахівців, які вивчили зброю, захоплену у бойовиків в Сирії.

Як розповів один з військово-технічних фахівців, приціли нічного бачення (ПНБ) діляться на покоління від першого до третього. Останні екземпляри отримали можливість виявляти фігуру людини на відстані 400 м навіть у повній темряві.

Такі приціли виробляються в США і Росії. Інші країни не можуть дозволити собі їх виробництво, оскільки воно є дорогим і небезпечним - в конструкції прицілів використовуються високотоксичні хімічні сполуки арсену і галію.

Американські прилади поставляються тільки арміям дружніх країн з підписанням сертифіката кінцевого споживача, в якому покупець гарантує, що прилад не потрапить в руки третіх осіб.

У Росії в останні роки діють аналогічні закони, повідомляє видання, проте, розібравши зброю бойовиків, фахівці виявили в ПНБ саме російську електроніку.

"Ми знайшли так звані електронно-оптичні перетворювачі (ЕОП), вироблені на російських підприємствах", - зазначив співрозмовник видання.

Яким чином вони потрапили в зону бойових дій, невідомо. За офіційними даними, кримінальних справ про втрату російськими військовослужбовцями військового майна у вигляді прицілів не порушувалося.

За однією з версій, ЕОП могли потрапити до Сирії через треті країни, в які ПНБ або комплектуючі для них з Росії поставляються офіційно.

З більш ніж 30 загиблих в Сирії російських військовослужбовців четверо були вбиті снайперами.

"Українська правда" в Threads

Теми: СиріяРосіятероризм
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