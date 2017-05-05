У Краснодарі ФСБ затримала українця за підозрою у контрабанді зброї

В Краснодарі (РФ) ФСБ затримала громадянина України.

Про це пише DT.ua.

Затриманого звинувачують у збуті вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та вибухівки, повідомляє прес-служба управління ФСБ РФ по Краснодарському краю.

Кількість вилученої зброї та засобів ураження не розкривається. стосовно затриманого громадянина України приймається рішення про порушення кримінальної справи.

Раніше у РФ заявили про виявлення каналу контрабанди зброї з України.