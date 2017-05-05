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Донецька фільтрувальна станція залишається без електропостачання

П'ятниця, 5 травня 2017, 08:42

Станом на ранок п’ятниці електропостачання Донецької фільтрувальної станції відсутнє.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Станом на 7 год. 5 травня електропостачання Донецької фільтрувальної станції відсутнє. Водопостачання населенню здійснюється згідно з графіком із запасів води в міському резервуарі об’ємом 4 тис. м. куб.". – йдеться в повідомленні.

Також там зазначається, що 4 травня співробітниками ДТЕК здійснювалось обстеження ліній електропередач у м. Авдіївка – пошкоджень не виявлено.

Подальше обстеження високовольтної лінії електропередач планується провести 5 травня за умов гарантії безпеки працівників.

У четвер, 4 травня, глава Донецької ОблВЦА Павло Жебрівський повідомив, що СЦКК дав гарантії припинення вогню на 5-7 травня, в п'ятницю ремонтники спробують відновити електропостачання Донецької фільтрувальної станції.

2 травня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка централізовано забезпечує водою місто Авдіївка (близько 22 тис. мешканців).

Українська правда

Теми: Авдіївка
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