Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Криму переполошилися через доньку Захарової, яку вкусив пес

П'ятниця, 5 травня 2017, 09:12

Доньку спікера МЗС РФ Марії Захарової, яка зараз перебуває в окупованому Криму, вкусила собака. При цьому за інформацією місцевих ЗМІ, в місцевій лікарні не відразу змогли надати допомогу: то не було вакцини, то бензину.

Як пише севастопольський портал ForPost, дівчинку терміново доставили в міську лікарню № 5.

Видання має в своєму розпорядженні інформацію про те, що в медустанові не виявилося необхідних медичних препаратів, які були в інший севастопольської лікарні, проте оперативно привезти вакцину не було можливості: хоча в лікарні є службова машина - бензину не виявилося.

Головлікар міської лікарні Марина Зиміна розповіла ForPost, що в медзакладі були готові надати необхідну допомогу, проте гостя поки не прийняла рішення, де лікувати дитину. Зі слів Зіміної, необхідна вакцина в лікарні, бензин, у тому числі для можливого транспортування постраждалої в клініки Криму, теж є.

Представник МЗС Марія Захарова провела брифінг в Криму з двогодинним запізненням, зіславшись на форс-мажорні обставини.

Пізніше у Facebook вона повідомила, що дитині надано необхідну допомогу.

Нагадаємо, МЗС України називає візит Захарової в Крим незаконним.

Теми: Крим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Крим
Археологи окупантів шукають "докази" приналежності Херсонесу до Росії – ЦНС
Путіну доповіли про пожежу на полігоні в Криму
На військовому полігоні в Криму вже кілька годин триває детонація
Останні новини
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
Усі новини...
Реклама: