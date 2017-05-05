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Справа екс-чиновників НБУ за кредит банку Курченка пішла до суду

П'ятниця, 5 травня 2017, 12:45
Справа екс-чиновників НБУ за кредит банку Курченка пішла до суду

Генеральна прокуратура передала до суду звинувачувальний акт стосовно колишніх заступника голови Національного банку Олексія Ткаченка та директора департаменту Нацбанку Романа Яковлєва.

Про це повідомляє генпрокурор Юрій Луценко у Facebook.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо екс-чиновників НБУ завершено.

Слідство підозрює їх "в участі у створеній колишнім президентом Віктором Януковичем та Сергієм Курченком злочинній організації та вчиненні у її складі незаконного заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України".

Ткаченка і Яковлєва звинувачують у забезпеченні прийняття Нацбанком у 2013 році "незаконного рішення про видачу підконтрольному злочинній організації банку стабілізаційного кредиту, який у подальшому обернуто на користь співучасників злочину шляхом виведення коштів за кордон та обернення їх на готівку".

У результаті цього державі завдано збитки на суму 787 мільйонів гривень.

"Під час досудового розслідування до обвинувачених застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але вони скористались передбаченою законом можливістю звільнення з під варти шляхом внесення застави у розмірі 3 млн грн та 1,5 млн грн відповідно", – нагадує Генпрокуратура.

На все встановлене майно звинувачених накладено арешт.

Як відомо, 13 липня 2016 року ГПУ затримала колишнього заступника голови НБУ Олексія Ткаченка й екс-директора генерального департаменту банківського нагляду НБУ Романа Яковлєва. Їм інкримінують розкрадання 787,3 млн гривень стабілізаційного кредиту, виданого "Реал банком" з квітня 2013 року до лютого 2014 року.

Генпрокуратура заявляла, що затримані діяли в змові з колишнім главою Нацбанку Ігорем Соркіним, колишнім головою правління "Реал банку" Володимиром Агафоновим і харківським бізнесменом Сергієм Курченком.

Суд арештував Ткаченко та Яковлєва і призначив заставу 20 і 10 млн гривень відповідно. Вони внесли заставу.

"Українська правда" в Threads

Теми: НБУбанкиГенпрокуратура
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