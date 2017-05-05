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Екс-заступника голови Одеської ОДА судитимуть за розгін Євромайдану

П'ятниця, 5 травня 2017, 12:58

Слідчі прокуратури Одеської області завершили розслідування щодо колишнього першого заступника голови Одеської облдержадміністрації за підозрою у причетності до силового розгону мирної акції 19 лютого 2014 року.

Про це сказано у повідомленні ГПУ.

Прокуратура області скерувала обвинувальний акт щодо колишнього посадовця до Приморського районного суду м. Одеси для розгляду по суті.

За даними слідства, підозрюваний у змові з іншими організував доставку до адміністративної будівлі облдержадміністрації близько 200 так званих "тітушок".

Розгін мирної акції здійснювався силами майже 200 залучених чоловіків, екіпірованих у захисну амуніцію та озброєних битками, кийками і металевими прутами. Обличчя нападники приховували під шапками-масками і мотошоломами.

Як відомо, заступником голови Одеської ОДА на той час був Олександр Орлов.

Українська правда

Теми: Одеса
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