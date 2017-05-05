Місія ОБСЄ фіксує менше порушень "тиші" на Донбасі

Спостерігачі ОБСЄ впродовж останнього місяця фіксують менше фактів застосування зброї на сході України.

Про це сказав на брифінгу 5 травня перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг.

"Минулого тижня спостерігалося незначне зменшення кількості порушень режиму припинення вогню. Це п’ятий тиждень поспіль, коли ми зафіксували зниження кількості порушень режиму припинення вогню", – констатував він.

"Це, принаймні частково, можна пояснити тим, що СММ ОБСЄ обмежила патрулювання після інциденту 23 квітня", – уточнив Хуг і додав, що після підриву на міні місія звузила географію патрулювання та припинила польоти безпілотників середнього радіусу дії.

Він зазначив, що ситуація може швидко змінитися, як показує досвід.

"Ми не зафіксували жодного вибуху від вогню забороненої мінськими угодами зброї у трикутнику Ясинувата – Авдіївка – Донецький аеропорт минулого тижня. На початку лютого в цьому ж районі ми фіксували тисячі вибухів на щоденній основі", – сказав Хуг.

Він зазначив, що часто причини ескалації треба шукати на місцях, а не лише у позиції влади.

"Ми підтвердили 10 випадків жертв серед цивільного населення від мін та боєприпасів, що не вибухнули, з них 4 загиблих і 6 поранених, включаючи хлопчика", – сказав Хуг.

Він нагадав, що 28 квітня поблизу спостерігачів ОБСЄ стався вибух у Молодіжному і стріляли зі стрілецької зброї у селі Крута Гора, обидва населених пункти не підконтрольні Києву.

Представник СММ ОБСЄ заявив, що місія обмежуватиме свій моніторинг, допоки сторони не дотримуються своїх зобов'язань за меморандумом від 19 вересня 2014 року – зокрема, щодо не встановлення вибухових пристроїв та розмінування.

Водночас, Хуг вважає здобутком відсутність насильства і нормалізацію ситуації в останні 3 роки у більшості регіонів України, за винятком Донбасу.

Зокрема, він відзначив спокій, із яким в Одесі цього року пройшли пам’ятні заходи до 2 травня.

Олена Рощенко, УП