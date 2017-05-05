Чи зберігати арсенал у Балаклії, незабаром вирішать – Полторак

Рішення про доцільність збереження 65 арсеналу у Балаклії Харківської області буде прийнято найближчим часом.

Про це сказав міністр оборони Степан Полторак журналістам у Харкові в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".



"Остаточне рішення щодо арсеналу буде прийнято найближчим часом", – сказав він.

Полторак зазначив, що в четвер спілкувався з місцевими жителями і багато з них, за його словами, не підтримують ідеї закриття арсеналу.



"Якщо база залишиться, то вона залишиться лише в захищених сховищах, де ми дійсно можемо забезпечити збереження боєприпасів", - сказав міністр.



Як відомо, в ніч на 23 березня почалися вибухи на території 65-го арсеналу неподалік від Балаклії (в/ч 1652). Тоді в результаті детонації боєприпасів загинула жінка, троє постраждали. Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала.



Як повідомив голова Харківської облради Сергій Чернов, за попередніми підрахунками збитки від вибухів і пожеж унаслідок НС, становили близько 220 млн грн. Він також зазначив, що з урахуванням збитків промислових підприємств сума може становити близько 300 млн грн.



27 березня на сайті президента зареєстрували петицію з проханням закрити або перенести арсенал, оскільки, на думку автора документа, застаріла радянська військова інфраструктура не захищає від вибухів тонн боєприпасів.