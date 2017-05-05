У РФ вважають, що контроль США над портами буде оголошенням війни

Реалізація американського законопроекту про контроль США за російськими портами на Далекому Сході передбачає силовий сценарій, що рівносильне оголошенню війни.

Про це заявив голова комітету російської Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов у коментарі "РИА Новости".

Раніше американський конгрес схвалив запровадження нових обмежень щодо Північної Кореї. Основною метою їх є контроль над виконанням резолюцій Ради безпеки ООН, які обмежують торгівлю КНДР із іншими країнами, забороняючи постачання до країни озброєнь, авіації, ракетних, ядерних та інших технологій.

Документ, який ще має затвердити сенат і підписати президент США, зокрема, передбачає можливий контроль над російськими портами на Далекому Сході.

"Цей законопроект, я сподіваюся, ніколи не буде реалізовано, оскільки його реалізація передбачає силовий сценарій із примусовим оглядом американськими військовими кораблями всіх судів. Такого роду силовий сценарій не вкладається в голові, оскільки він означає оголошення війни", – заявив Косачов.

За його словами, "цей законопроект, як і величезна кількість інших "пиріжків", що випікаються конгресом", не відповідає міжнародному праву.

"Жодна країна світу й жодна міжнародна організація, насамперед ООН, не уповноважувала США на контролювання виконання будь-яких резолюцій Ради Безпеки ООН", – заявив Косачов.

На його думку, нинішнім "маневром" американці "намагаються затвердити верховенство власного законодавства над міжнародним", що є "головною загрозою міжнародному праву й головною проблемою сучасних міжнародних відносин".