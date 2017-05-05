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П'ятому підозрюваному у "справі Мартиненка" суд обрав нічний арешт

П'ятниця, 5 травня 2017, 21:32
П'ятому підозрюваному у справі Мартиненка суд обрав нічний арешт

Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту одного з керівників державного концерну "Ядерне паливо" у справі "СхідГЗК".

Відповідне рішення суд ухвалив 5 травня, інформує прес-служба Національного антикорупційного бюро.

Одному з керівників державного концерну "Ядерне паливо" (до складу якого входить ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат"), якого підозрюють у причетності до розкрадання коштів "СхідГЗК" у розмірі 17,28 млн дол. США, обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Також рішенням суду підозрюваного зобов’язали носити електронний засіб контролю (браслет) та здати усі паспорти.

Вказаний посадовець підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого за ч.1 ст.255, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України ("Створення злочинної організації", ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").

22 квітня йому було повідомлено про підозру у порядку, встановленому для випадків, коли підозрюваний знаходиться за межами України.

4 травня посадовець отримав повідомлення про підозру особисто.

Як відомо, 20 квітня 2017 року детективи НАБУ та прокурори САП затримали екс-голову комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу, екс-нардепа Миколу Мартиненка за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 ("Створення злочинної організації") та ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України, через які ДП "СхідГЗК" завдано збитків на суму 17,28 млн доларів. 

Також було затримано другого фігуранта у справі завдання збитків ДП "СхідГЗК" - Сергія Перелому.  

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів з фракції "Народний фронт" та міністрів, а також колишнього голову наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому під особисту поруку кількох народних депутатів.

26 квітня Солом'янський райсуд Києва відмовився заарештувати і відпустив під домашній арешт гендиректора держпідприємства "Східний гірничозбагачувальний комбінат" Олександра Сорокіна, підозрюваного в заволодінні 17 млн доларів при закупівлі урану.

Українська правда

Теми: Мартиненкосуд
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