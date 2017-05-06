На Луганщині встановлюють телевежу з США

США в рамках програми підтримки інформаційної безпеки передали Україні телевежу, яка зараз встановлюється в Луганській області.

Про це повідомив міністр інформаційної політики України Юрій Стець в ефірі каналу "112", передає "Інтерфакс-Україна".

"Є певна програма підтримки, що стосується інформаційної безпеки України, з боку, наприклад, НАТО або представництв країн, в тому числі США. Це стосується фінансової підтримки. Зараз встановлюється телевежа в Луганській області, яка є технічною допомогою, яку нам передали США. Тобто ця вежа є побудованою в США, перевезена в Україну, і зараз там її встановлюють", - сказав він.

Стець зазначив, що ряд країн надає Україні фінансову і технічну допомогу в інформаційній безпеці.

"Є й багато іншого, в тому числі фінансової і технічної допомоги, яку нам надають представники уряду США - я говорю зараз виключно про інформаційну безпеку - Британії, такої структури, як НАТО", - додав міністр.