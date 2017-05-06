Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Луганщині встановлюють телевежу з США

Субота, 6 травня 2017, 01:31

США в рамках програми підтримки інформаційної безпеки передали Україні телевежу, яка зараз встановлюється в Луганській області.

Про це повідомив міністр інформаційної політики України Юрій Стець в ефірі каналу "112", передає "Інтерфакс-Україна".

"Є певна програма підтримки, що стосується інформаційної безпеки України, з боку, наприклад, НАТО або представництв країн, в тому числі США. Це стосується фінансової підтримки. Зараз встановлюється телевежа в Луганській області, яка є технічною допомогою, яку нам передали США. Тобто ця вежа є побудованою в США, перевезена в Україну, і зараз там її встановлюють", - сказав він.

Стець зазначив, що ряд країн надає Україні фінансову і технічну допомогу в інформаційній безпеці.

"Є й багато іншого, в тому числі фінансової і технічної допомоги, яку нам надають представники уряду США - я говорю зараз виключно про інформаційну безпеку - Британії, такої структури, як НАТО", - додав міністр.

Теми: Луганська областьСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Луганська область
Окупанти вивезли близько 300 дітей з ТОТ Луганщини в російську Калмикію – спротив
Колаборанти на Луганщині готуються до втечі в РФ – ЦНС
Через обстріл окупантів на Луганщині постраждав волонтер
Останні новини
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
Усі новини...
Реклама: