Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Столтенберг виключає участь солдатів НАТО у військовому конфлікті в Сирії

Субота, 6 травня 2017, 04:47

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що питання про участь солдатів НАТО в сирійському конфлікті не розглядається.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому журналу "Шпігель", передає "Інтерфакс-Україна".

"Участі солдатів НАТО в громадянській війні в Сирії ніхто не очікує, це не обговорюється", - сказав Столтенберг.

При цьому він вказав на можливість того, що НАТО посилить роботу літаків радіолокаційного виявлення AWACS в небі над Туреччиною.

Столтенберг також не виключив збільшення контингенту військовослужбовців НАТО, які з січня навчають іракських військових, що борються з терористами угруповання "Ісламська держава".

"Навчання місцевих військовослужбовців - як в Іраку і Афганістані - на мою думку, найкраща зброя для боротьби з терором", - підкреслив він.

Теми: НАТОІрак
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
НАТО
Вучич попросив, щоб НАТО захистив сербів у Косово
Генсек НАТО відреагував на відмову РФ від "зернової угоди"
War Speeches. Росія не в захваті від результатів Вільнюського саміту та хоче гарантій своєї безпеки
Останні новини
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
Усі новини...
Реклама: