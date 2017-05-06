Столтенберг виключає участь солдатів НАТО у військовому конфлікті в Сирії

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що питання про участь солдатів НАТО в сирійському конфлікті не розглядається.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому журналу "Шпігель", передає "Інтерфакс-Україна".

"Участі солдатів НАТО в громадянській війні в Сирії ніхто не очікує, це не обговорюється", - сказав Столтенберг.

При цьому він вказав на можливість того, що НАТО посилить роботу літаків радіолокаційного виявлення AWACS в небі над Туреччиною.

Столтенберг також не виключив збільшення контингенту військовослужбовців НАТО, які з січня навчають іракських військових, що борються з терористами угруповання "Ісламська держава".

"Навчання місцевих військовослужбовців - як в Іраку і Афганістані - на мою думку, найкраща зброя для боротьби з терором", - підкреслив він.