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У Києві очікують надзвичайного рівня пожежної небезпеки

Субота, 6 травня 2017, 10:33

Найближчими днями у Києві переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомили у столичній мерії з посиланням на дані Укргідрометцентру. 

"Із 6 до 7 травня у столиці переважатиме надзвичайний рівень (5 класу) пожежної небезпеки. Фахівці закликають киян максимально обережно поводитися з вогнем, особливо у лісопаркових зонах", - зазначено у повідомленні.

У разі виникнення пожежі рекомендовано долати крайку вогню проти вітру, закривши голову й обличчя одягом, з небезпечної зони, до якої наближається полум’я, виходити швидко, перпендикулярно напряму поширення вогню.

"Якщо втекти від пожежі неможливо, вийдіть на відкриту місцевість або галявину, ввійдіть у водойму або накрийтесь мокрим одягом і дихайте повітрям, що над самою поверхнею землі, рот і ніс при цьому прикривайте одягом чи шматком будь-якої тканини", - рекомендують фахівці. 

Гасити полум’я невеликих низових пожеж можна, забиваючи його гілками листяних порід дерев, заливаючи водою, закидаючи вологим ґрунтом та затоптуючи ногами.  

Під час гасіння пожежі радять не відходити далеко від доріг і просік, не випускати з виду інших учасників гасіння пожежі, підтримувати з ними зв’язок за допомогою голосу.

До особливої уваги закликають у місцях торф’яних пожеж, оскільки там можуть створюватися глибокі вирви, рухатися необхідно, перевіряючи палицею глибину шару, що вигорів. 

У разі отримання опіків варто обливати місця опіків великою кількістю води. Зняти предмети одягу, які згоріли або ще тліють, можна лише в тому випадку, якщо вони не прилипли до уражених місць постраждалого.

Шкіру навколо опіків потрібно обробити розчином марганцівки або спиртом та захистити, прикриваючи їх чистою тканиною без ворсу. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Київ
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