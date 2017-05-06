У Криму затримали двох активістів, щоб не брали участі у "Надоел"

В анексованому Криму 5 травня Верховний суд відхилив апеляцію захисту активіста Дмитра Кісієва, якого раніше Залізничний райсуд Сімферополя заарештував на 15 діб за ст. 19.3 КоАП РФ.

Про це повідомляє "QirimInfo" з посиланням на адвоката Олексія Ладіна.

Кісієва визнали винним у порушенні статті "Непокора законному розпорядженню співробітника поліції", заарештувавши 29 квітня дорогою до університету.

"Співробітники поліції зажадали документи для перевірки. Згідно з рапортом, підставою для перевірки документів і подальшого затримання стало те, що Кісієв був одягнений не по погоді, мав блідий вигляд обличчя і був збуджений", - зазначено у повідомленні.

Кісієв пояснив, що був збуджений, тому що дізнався, що в той же день заарештували його друга Олексія Єфремова.

На думку захисту, у співробітників поліції було розпорядження на арешт активістів, бо вони нібито збиралися брати участь в акції Відкритої Росії "Надоел". Законних вимог для перевірки документів не було.

В ході апеляції суд визнав дії співробітників поліції законними і залишив активіста під арештом.

Перший раз Кісієва затримали 26 березня у день масових антикорупційних протестів в містах РФ: тоді Кісієв мав намір провести одиночний пікет у Сімферополі, за що отримав 10 діб адмінарешту.

Розгляд апеляційної скарги на арешт другого активіста - Олексія Єфремова - відбудеться у найближчі дні.