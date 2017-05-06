Найближчими днями в Україні - тепло, дощі і грози

В Україні найближчої доби збережеться суха і тепла погода.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вдень у західних областях очікуються помірні дощі, у Вінницькій та місцями у північних областях - невеликі дощі, місцями грози, на решті територій країни без опадів.



Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 22-27°, на крайньому заході 16-21°, на високогір'ї Карпат близько 10°.



7 травня у Києві без опадів; температура вночі 10-12°, вдень 25-27°.





8 травня вночі у західних та місцями у північних областях, вдень по всій країні прогнозуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах шквали 15-20 м/с. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 8-14°; вдень у західних та Житомирській областях 10-16° тепла, у південних, центральних і Сумській областях 21-26°, на решті території 16-21°.



У Києві вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ із грозою. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°; вдень 18-20.

Інтерфакс-Україна